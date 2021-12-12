平時就有在跑步、騎車的經濟組分隊長石松衢，發揮巧思在中市北屯區跑出「反詐騙」字樣。（台中市警察局提供／馮惠宜台中傳真）

石松衢發揮巧思在中市北屯區跑出「反詐騙」字樣，路徑長達20公里，歷時3小時43分。（台中市警察局提供／馮惠宜台中傳真）

12/12電商平台再展開購物節熱戰，因應「雙12」網路電商熱潮，台中市刑大經濟組分隊長石松衢，發揮創意，用線上「Marathon」App的運動軌跡紀錄功能，用腳跑出「反詐騙」路線，路徑長達20公里，歷時3小時43分，另類的宣導方式，也加深民眾印象。

台中市警察局打擊詐欺犯罪不遺餘力，日前中市刑大比對165資料，分析跨分局連續、大量提領的車手資料，並統合各分局偵查能量，積極查緝詐欺車手及集團，全方位保障國人財產安全。值雙12購物節，市刑大也呼籲民眾除了「手」護荷包注意一頁式廣告詐騙外，不妨起身動動雙「腳」，一起跑出屬於自己的反詐騙路跑。

平時就有在跑步、騎車的經濟組分隊長石松衢，發揮巧思在中市北屯區跑出「反詐騙」字樣，路徑長達20公里，歷時3小時43分，途中經過文心路、東山路、昌平路及景賢路等主要道路，已是半程馬拉松的距離，事後檢視跑步軌跡所呈現出的「反詐騙」字樣相當有趣。

刑警平日上班時間不固定，如遇重大案件更需不眠不休好幾日，直至案件偵破，體力是每位警察的根本，中市刑大有不少同仁都靠跑步、健身維持體力；近期傳出有跑友於路跑賽事匯款遭詐騙等情事，除再次提醒民眾在匯款前，要先確定該平台正確性，小心求證及防範，有任何疑慮，一定要撥打165防詐騙專線查證或撥打110報案；最後也提醒跑友，由於路線是沿著馬路而且有經過幾處大路口，一定要小心安全及自己體力的負擔。