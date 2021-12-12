對於施暴高嘉瑜的林秉樞疑有鉅額存款，遭藍營議員告發涉嫌洗錢一事，名嘴謝寒冰11日在《新聞大白話》爆料，檢警調很多人都想查，因為看不下去，但是因為高層長官不想查，所以沒辦法動！所以希望透過媒體的力量，讓社會輿論的壓力，逼高層不得不查！

針對民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案的持續延燒，無業的林秉樞被爆料有鉅額存款，台北市議員徐巧芯、羅智強、游淑慧等人7日上午到台北地檢署告發林秉樞涉嫌違反《洗錢防制法》、《刑法》僭行公務員職權罪、偽造私文書罪、恐嚇罪。

對此，謝寒冰11日在《新聞大白話》爆料，林秉樞戶頭有大量金錢總是事實，問題是現在檢調根本不想調查這一塊，根本不想碰，一心一意想鎖定在「施暴渣男」，這樣就算了，幾乎不查背後金流。

謝寒冰直言，日前在《新聞大白話》恐嚇的人，拖拖拉拉，一直到前天才放消息說，是一位林秉樞的賴姓女友人做的事。這些都很明確的顯示，檢調其實不是很想查。「但是據我所得到的消息，檢調裡面有沒有人想查？有！其實很多人都想查，但是因為高層長官不想查，所以沒辦法動！」

謝寒冰強調，之前有傳出消息，警方說已經準備好了，可是因為檢方沒有下令。所以不管是檢警調，很多人都想查，因為看不下去，整件事情太過份。可是高層不想動，所以檢調希望媒體能夠推一下，透過媒體的力量，讓社會輿論的壓力，逼高層不得不查！