搶攻冬日國旅住房商機，晶華國際酒店集團旗下第一家精品溫泉度假飯店-礁溪晶泉丰旅推出青花瓷拓繪工藝美學之旅，與宜蘭三星鄉的「三星四季青花瓷」攜手合作，即日起至2022年2月28日推出「暮冬．彩瓷繪」冬季住房專案，免費贈送青花瓷拓繪體驗活動，將田園手作生活器皿體驗化為真實藝術創作，旅程中可同時造訪三星絕美落羽松秘境，三天兩夜假期，兩人同行10692元起，官網加購高鐵車票另可享全台最低6折優惠，優惠住房專案適用振興五倍券及國旅券折抵。

礁溪晶泉丰旅「暮冬．彩瓷繪」三天兩夜優惠住房專案，是與榮獲2021 iF Design Award大獎的「三星四季青花瓷」合作，這是一棟位於三星鄉稻田中央、由傳統三合院新生而成的設計老宅，走進工藝手作工作室，引進自然光線的靜謐舒適場域裡，光影交織隨處美拍都是獨特風景。旅人可任選素胚器皿，使用水彩描繪或是拓印的方式，將屬於蘭陽的田園風光或是田間動物，轉化成拓繪青花瓷的創作元素，繪製一個專屬於自己、且實用性十足的生活容器，獨特的情感醞釀出工藝之美，為在地旅行，帶來更多驚喜與愉悅。

每年11月到隔年2月是欣賞唯美落羽松的最佳時機，緊鄰「三星四季青花瓷」旁，旅人可造訪有「宜蘭小歐洲」之稱的三星安農溪畔絕美落羽松大道，每逢秋冬之際，綠葉翻紅，綿延500公尺橘紅落羽松筆直展開成一條大道，增添不少異國風情，冬日騎腳踏車或漫步於落羽松之間，享受愜意自在的午後時光。

「暮冬．彩瓷繪」三天兩夜優惠住房專案，有日式質感溫泉客房一泊一食或是極致奢華的一泊二食兩種選項，兩者均加贈翌日三燔輕日式早餐、專享個人半露天溫泉風呂，沉浸極致碳酸氫鈉美人暖湯，一泊二食另贈三燔龍蝦海陸鍋物饗宴晚餐乙次，在沉穩實木構築的日式餐廳氛圍中，享用嚴選野生活龍蝦、新鮮現流魚片、上等美國頂級無骨牛小排及極黑豬等極緻肉品，搭配礁溪溫泉時令蔬菜，繽紛視覺的健康蔬食吧、Haagen Dazs冰淇淋，極致饗宴滿足味蕾。