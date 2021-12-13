運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享，生肖屬牛、雞、蛇、羊、龍的女人生孩子後運勢將會旺上加旺，家庭生活幸福美滿，受到老公寵愛、孩子尊敬，成為令人羨慕的超級媽媽。

▍第五名：生肖牛

屬牛女家庭觀念很強，本來就把結婚、生子排入人生大事，生孩子後，她們會把所有心力放在老公、孩子身上，教養時她們很重視孩子的品格是否優良，會嚴格的管教，但也常常會心軟寵一下孩子，親子關係非常親密。生肖牛屬於「人生運勢倒吃甘蔗」的類型，年輕時辛苦，年紀越大越旺，所以屬牛女生孩子後，更有動力接受生活挑戰，會發現無論是工作、財務、家庭關係，都漸入佳境，得到穩定又充實的生活。

▍第四名：生肖雞

屬雞女擅長持家，個性負責，有成為一家之主的潛力，對她們來說，生孩子意味著有更多的責任，她們將勇於承擔，加上勤儉的個性，會扶持整個家庭，提升生活品質，得到全家人的尊敬。屬雞女人緣很好，受到公婆的喜愛，生孩子後整個家族和樂融融，不會出現惱人的婆媳問題，要坐月子、工作後孩子需要人幫忙帶都不成問題，會得到家族成員的強力支持。

▍第三名：生肖蛇

屬蛇女頭腦清晰，教養孩子很有方法，不會讓家裡出現讓人頭疼的壞孩子，除此之外，她們很會打理自己，黃臉婆一詞與她們扯不上關係，再忙她們依然看起來美麗又優雅。屬蛇女相當懂得如何賺錢，會利用投資、兼差等方式貼補家用，成為讓老公、孩子都欽佩的超級媽媽。

▍第二名：生肖羊

屬羊女性格溫柔且擅長溝通，總能讓家裡的氣氛和諧又溫馨，有了孩子之後，更能讓她們的專長徹底發揮，一般家庭免不了會爭吵，尤其孩子跟老公容易鬧彆扭，不過只要有她們在就不需擔心，她們總能漂亮的解決家庭成員之間的摩擦，增強家裡的向心力。屬羊女家庭運很強，生小孩後會進一步提升這方面的運勢，可能跟老公更有話題，感情再度升溫，或是老公對家人更好，變得更成熟，家裡的凝聚力難以撼動。

▍第一名：生肖龍

屬龍女對家庭生活有著美好浪漫的憧憬，尤其是希望變成年輕貌美的媽媽，她們不是只會想想，而是會付諸行動，會勤奮保養，不會因為成為媽媽就放棄美貌，同時也會充實自己，不會因年齡增長而變得落伍。屬龍女的事業運強，生孩子後更是旺上加旺，很多人認為有了孩子會成為工作的負擔，但對於她們而言，有了孩子就像是人生旅途上多了可愛的隊友，工作起來更有幹勁。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團】