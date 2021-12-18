金曲歌王、優質偶像王力宏8年前與李靚蕾閃婚，近期兩人承認已經在辦理離婚，李靚蕾昨(17日)晚間拋出震撼彈，指出婚前就知道王力宏被拍帶女生回家甚至召妓，王力宏親自向李靚蕾承認「沒有辦法控制自己」，網友挖出大陸第一狗仔卓偉多年前就爆料王力宏嫖妓，但當時沒人信，不了了之。

李靚蕾昨晚發文表示16歲就認識王力宏，因為對方形象優質，她便沒有戒心，男方對她體貼入微，兩人也牽手像情侶，發生關係後的隔天早上，王力宏卻說自己不想談感情，後來她才知道王力宏在很多城市都有像李靚蕾一樣的「朋友」，王力宏曾被拍到召妓還有影片為證，「這些你也有都有跟我承認。你承認這些是你的問題，你沒有辦法控制自己」。

卓偉2016年爆出王力宏疑似召妓新聞。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

見此，網友想起2016年「大陸第一狗仔」卓偉就曾爆出王力宏疑似召妓的新聞，今(18日)卓偉在朋友圈指出，當年台灣一位狗仔攝影師和他分享王力宏桃色新聞，因為缺乏關鍵性證據，加上王力宏形象清新，大家大多不相信，更稱應該是假新聞。

卓偉在朋友圈發文。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

卓偉進一步說，後來王力宏和李靚蕾結婚，「我內心也希望他浪子回頭成為一位好丈夫和好父親。昨天深夜看完李靚蕾女士的微博長文，一方面為她婚後的遭遇感到不平，一方面對王力宏的寡情薄義相當失望」，支持李靚蕾的勇敢發聲，也說：「我敬佩李靚蕾女士懷有的社會責任感和堅忍付出的品格」，知道李靚蕾期許自己能做孩子的好榜樣和依靠，卓偉獻上祝福說：「我祝福她能夠做到，我相信她也一定能夠做到！」但對於李靚蕾的聲明，王力宏方面暫未回應，不知真偽。