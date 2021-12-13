茄萣子弟陳冠霖在外經商事業有成後，首度跨足房地產，首宗開發案回到家鄉茄萣，打造4棟透天厝。（柯宗緯攝）

高雄市茄萣區為高雄海線最北的行政區，當地鮮少有新建案，「壹萣發」主打海景第一排。（柯宗緯攝）

高雄市茄萣區為高雄海線最北的行政區，當地鮮少有新建案，「壹萣發」主打海景第一排。（柯宗緯攝）

近來詢問度高，吸引多組來人賞屋。（柯宗緯攝）

今年7月「壹起飛企業集團」為回饋鄉里，陳冠霖陪同母親代表捐贈高雄市政府消防局茄萣分隊消防警備車1輛，由副局長蔡致模代表受贈。（柯宗緯翻攝）

高雄市茄萣區為高雄海線最北的行政區，當地鮮少有新建案，茄萣子弟陳冠霖在外經商事業有成後，首度跨足房地產，首宗開發案回到家鄉茄萣，打造4棟透天厝，主打採大樓結構筏式基礎、全棟防水保固，並坐擁海景第一排視野，近來詢問度高，吸引多組來人賞屋。

陳冠霖從事貿易工作多年，事業版圖也橫跨餐飲、美髮，近年則與擁有專業建築背景的蔡宗叡，聯手成立「壹起飛建設」，首次推案取得茄萣土地，主因是陳冠霖有感於離鄉背井打拚多年，想回到土生土長的家鄉推案，以回饋鄉里、服務鄉親的理念，打造一批住一輩子的「傳家寶」。

陳冠霖指出，案名「壹萣發」景觀別墅，地坪33～39坪，建坪55～63坪，每戶開價1688萬至1808萬，除了看準當地漁村經濟蓬勃，區域內的海洋科技產業創新專區年產值150億元，創造2千個就業機會，客群鎖定在地客外，也瞄準科技人才、退休人士等。

「壹萣發」緊鄰台17線，一旁就是熱鬧的興達港觀光漁市，離台南市區也不遠，主打海灣景観公園第一排、戶戶並排雙停車、電動車充電預留管線、雙主臥、全套房＋五衛浴、全棟防水保固5年、採大樓結構筏式基礎等特色，因此吸引不少「識貨」民眾賞屋。

陳冠霖也透露，「壹起飛建設」首案在茄萣，民眾詢問度熱絡，接著返鄉人潮也可望再創一波賞屋潮，而明年將陸續在岡山、橋頭、屏東等地進場推案。

值得一提的是，陳冠霖也熱衷公益，長年贊助經費給左營國中羽球隊、沙崙國小學雜費。今年7月「壹起飛企業集團」為回饋鄉里，陳冠霖陪同母親代表捐贈高市府消防局茄萣分隊1輛消防警備車，由副局長蔡致模代表受贈，觀禮人員有高市議員李亞築、高市議員李雅靜助理李佑民、第五大隊大隊長邱榮振、茄萣義消分隊長吳昭成、茄萣宣導分隊長邱林秋珍等。