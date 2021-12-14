俄羅斯認為北大西洋公約組織（NATO）有在歐洲部署中程核飛彈的計畫，今天因此表示，可能會被迫執行相同計畫以回應。

俄國副外交部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）接受俄羅斯新聞社（RIA）訪問時表示，如果北約拒絕與俄國交涉，避免這樣的緊張局勢升級，莫斯科將必須採取行動，在歐洲部署中程核飛彈。

雷雅布可夫這番話進一步升高東西緊張對峙。俄國正要求西方作出安全保證，同時美國和其盟邦認為俄國可能會入侵烏克蘭，因此警告莫斯科撤回集結在烏俄交界的軍隊。

雷雅布可夫則再度否認俄國有意入侵烏克蘭。

1987年簽署的中程核飛彈條約，禁止美俄雙方在歐洲部署中、短程飛彈，大幅緩解冷戰時期的緊張氣氛。2019年美國以俄國一再違反中程核飛彈條約為由，退出該項條約。

雷雅布可夫表示，有間接跡象指出北約離重新部署中程核飛彈更進一步，包括上個月重啓冷戰期間、負責操作「潘興」（Pershing）中程飛彈的第56炮兵司令部。