美軍今年8月在喀布爾執行無人機攻擊，造成包括7名孩童在內的10名阿富汗平民喪生，但美國五角大廈今天表示，負責執行任務的相關美軍或官員都不會遭到處分。

軍方先前將這場發生在8月29日的攻擊稱為「悲劇性錯誤」，國防部發言人柯比（John Kirby）告訴記者，高層指揮官對國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）做出多項建議，無一包括對特定人士究責。

柯比說，奧斯汀接受那些建議。

柯比表示：「他贊成他們的建議，部長並未要求採取額外的究責措施。」「沒有夠強烈的論據能對人究責。」

那場攻擊是在塔利班（Taliban）取得阿富汗政權後，美國領導撤離喀布爾行動的最後幾天發生。

美國官員說，他們接獲情報，顯示伊斯蘭國（Islamic State）可能對喀布爾機場的撤離行動發動攻擊，因此執行無人機空襲，鎖定據信裝滿炸藥的車輛。

但那場空襲炸死了一家人，其中包括一名替美國援助組織工作的阿富汗人，另有7名孩童慘死。 （譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1101214