原生於台灣東南海岸的瓊崖海棠，其種子油傳統做為身體、頭髮防護使用，經研究顯示其具防曬能力，且親膚性良好，為製作高級化妝品的原料之一。台灣目前並未自產瓊崖海棠油，全仰賴進口，為提升瓊崖海棠產業價值，開發國內瓊崖海棠榨油產業，農委會林業試驗所自2018年起，進行瓊崖海棠造林地種實產量試驗。

結果顯示經過施肥作業，8年生瓊崖海棠造林木的種子產量可增加兩倍；而已造林的瓊崖海棠造林地經過適當的疏伐或整理，增加樹冠層透光度並配合施肥作業，可在短期內增加1.5倍的果實產量，供應國內榨油產業及研發相關產品使用。

而依據「全球瓊崖海棠油市場研究報告2020-2026」，在2019年瓊崖海棠油的市場規模是85.63百萬美元，約合24億台幣，預測2026年可達到130.19百萬美元，約合36.5億台幣，估計每年有6.21％的成長率，顯示國際市場的需求殷切。

林試所表示，瓊崖海棠是台灣地區原生樹種，自然分布在台灣東南海岸，果實具海棉體結構，可以隨著海流漂浮，所以南洋群島、大洋洲、大溪地島及印度洋斐濟到東非海岸也可見到它們的蹤跡。

林試所指出，瓊崖海棠的種子油的利用廣泛，而最令人稱道的是它的抗曬能力以及護膚、抗發炎的特性。大洋洲原住民傳統上即使用做為護髮、護膚油以及外傷的民俗用藥至少已400年。因此它的效用即被16世紀航海國家發現利用。

林試所指出。近代瓊崖海棠油的研究發現防曬係數可達SPF40且抗UVB性佳，此外油質親膚性良好，除了可直接做為化妝品用油外，也是良好的基底油，可配合其他優質植物精油等製作高級化妝品。

林試所說明，經調查發現台灣地區目前並未自產瓊崖海棠油，全數仰賴進口。鑑於瓊崖海棠油的亮眼特性，自生於臺灣地區的瓊崖海棠應加以開發利用，提升它的產業價值。自2018年開始，該所針對目前瓊崖海棠造林地進行種實產量的評估及深層施肥作業，在2019-2020年連續兩年的施肥結果顯示，瓊崖海棠8年生的種子產量，由2019年的平均每株1.95公斤提升到2021年的每株4.62公斤，顯示施肥的效果可以促進瓊崖海棠果實的產量。

另外，林試所在20年生的瓊崖海棠造林地進行施肥作業，同樣也得到增產的效果，目前僅只是試驗階段尚需時間來驗證，但對照於8年生植株的果實生產，結果顯示只要對目前已造林的瓊崖海棠造林地進行適當的疏伐或整理，移除被壓木、病害木及生長不良者，使樹冠層充分伸展增加透光度，並配合林地施肥作業；將造林木（地）轉換為瓊崖海棠果實生產林，則可以在短期內倍增果實產量，供應國內業者榨油、開發高價產品。

目前台灣地區已有林農及生技廠商開始關注台灣瓊崖海棠油的生產，期盼產官共同合作下，為瓊崖海棠油的生產打下基礎，並促成後續瓊崖海棠產業的開發。