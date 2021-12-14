大陸浙江疫情升溫，台企全面戒備。不銹鋼冷軋薄板大廠運錩(2069)旗下位於大陸寧波的奇億金屬，目前產銷運作維持正常，暫不受疫情影響。

運錩表示，目前奇億金屬廠生產線的單月產量維持6000～7000公噸，且對下游客戶供料也都維持正常，但對於這波疫情，絲毫不敢掉以輕心，正全力防備中。