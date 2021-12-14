浙江疫情加劇 運錩:大陸寧波奇億廠產銷不受影響 16:492021/12/14 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸浙江疫情升溫，台企全面戒備。不銹鋼冷軋薄板大廠運錩(2069)旗下位於大陸寧波的奇億金屬，目前產銷運作維持正常，暫不受疫情影響。 運錩表示，目前奇億金屬廠生產線的單月產量維持6000～7000公噸，且對下游客戶供料也都維持正常，但對於這波疫情，絲毫不敢掉以輕心，正全力防備中。 《類股》太陽能Q4營收炙熱 明年產業前景啵亮 《電子零件》晶技林萬興：明年業績再拚兩位數成長 #運錩 #大陸寧波 #產銷 #金屬 #供料 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《興櫃股》南俊國際毛利率拚破2成 北美新客戶明年H1出貨 12:502021/12/14 財經 《電腦設備》自動化工業展 研華秀共創3大領域解決方案 10:172021/12/14 財經 「茶食美饌」冷凍包 茶改場推料理包及多款美食 15:132021/12/14 財經 研華攜手偲捷、凌群 自動化工業展秀數位轉型成果 09:392021/12/14 財經 成本攀高 紙箱、紙張業12月喊漲 04:102021/12/14 財經要聞 陸港觀盤－降準有望推動跨年行情 04:102021/12/14 全球財經 吳宗憲買私人飛機代步 赴陸從商卻碰壁揭「危險內幕」 09:332021/12/14 娛樂 謝金河：四個都不同意 股市漲勢較大 04:102021/12/14 財經要聞 順豐同城 今日掛牌上市 04:102021/12/14 全球財經 1分鐘讀財經》英特爾CEO來台搶產能 又飛大馬做這件事 08:292021/12/14 財經 大陸首例Omicron 天津檢出境外輸入 04:102021/12/14 焦點新聞 財經熱門新聞 英特爾對抗台積電出狠招 張忠謀當初1句真話戳破內幕 - 財經 老美黑手伸進晶片業 台積電用2狠招拆穿詭計 - 財經 驚！三星與IBM突破1奈米限制 台積電早準備好迎戰 - 財經 台中水湳地段受肯定 遠雄二期精華區塊即將推出備受期待 - 財經 默克宣布在台投資170億元 新增400個工作機會 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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