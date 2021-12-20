經濟部投審會20日公布今年前11個月僑外投資投資狀況，由於受到疫情拖累，核准僑外投資件數為2448件，與去年同期比較減少22.46％，投資金額為67.18億美元，金額也較去年同期減少17.57％，金額與件數雙雙衰退。

投審會分析，今年因肺炎疫情仍持續影響人員流動與經濟活動進行，導致僑外來台投資下滑，不過預期隨著全球疫情緩和，逐步恢復跨境移動後，台灣優質投資環境可望再吸引僑外資回流。

值得注意的是，陸資來台投資方面，今年前11個月核准陸資來台投資件數為37件，較上年同期減少56.47％，投(增)資金額4604.7萬美元，相當於新台幣13.81億元，較去年同期減少62.86％。投審會說，陸資來台減少這是因為中美關係變動下的兩岸情勢、全球經貿情勢變化，加上之前我國才修正大陸地區人民來台投資許可辦法等影響下，陸資來台投資呈下降趨勢。