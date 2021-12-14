聯博投信攜手台灣大學公布2021台灣投資人大調查結果，台灣投資人行為指數位於及格邊緣，投資決策偏保守！

此次調查找出台灣投資人具有六大投資個性，經深入分析受試者的「投資決策傾向」、「人格特質」與「風險意識」等三大行為特徵群，調查結果發現台灣投資人投資決策傾向偏保守。台灣投資人行為總指數為57分(滿分為100分)，位於「中立偏理性」的及格邊緣。該行為指數共由十二種行為特徵程度綜合判定，分析結果發現台灣投資人的行為優點在於，做投資決策時並不會過度仰賴他人意見，較能理性判斷市場訊息與輿論才做出投資決策；不會過於盲從，且較不短視近利；也不會過度放大自己對投資成果的控制性，過於沉浸在過往的投資成敗中，因此整體投資行為偏理性。

而拖累行為指數表現的主要因素有三：其一，台灣投資人趨避風險分數為51分、趨避損失分數為33分，也就是說台灣投資人雖不會一味競逐高風險高報酬的產品，但趨避損失影響著投資人的決策，因此投資人對於「最壞的時代」的感受會比「最好的時代」強烈許多，遇到虧損時投資配置會轉趨保守。其二，親和偏誤程度與現狀偏誤傾向較高，分數分為58分與74分，會傾向選擇自己熟悉的領域；且在市場風向變化或是面對不熟悉投資策略時，台灣投資人傾向較保守的維持現狀，以不變應萬變。其三，嚴謹認真僅為32分，代表投資人較少積極蒐集資訊，做投資決策時，可能沒有做好完整的研究，較容易僅依手中現有的資訊作判斷。

進一步進行人口交叉分析，在性別差異分析中發現台灣男性的投資個性以慢熱型(20.1%)和分析型(18.3%)比重較高，女性則以審慎型(19%)與從眾型(16.6%)相對多於男性。台灣大學心理學系黃從仁副教授說明，調查結果顯示台灣男性的投資個性相對理性沉穩，女性則較容易受趨避情緒或他人意見。而影響台灣男女性投資個性背後的顯著特徵各異其趣，男性相對能較快速掌握新事物或環境的遊戲規則、做決策後較不會後悔、對損失較為敏感、且傾向追求短期的獲利；反觀女性則比較趨避風險，投資行為較為保守。