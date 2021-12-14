龍捲風橫掃美國 造成88人死亡 18:092021/12/14 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上周末席捲美國中西部6州的超強龍捲風至今已造成88人死亡，其中74人死於肯塔基州，其他包括伊利諾州、阿肯色州、密蘇里州及田納西州等地也有數人死亡。肯塔基州長貝西爾（Andy Beshear）表示：「以這次災情規模來看，可能需要一周以上才能確認全部死亡人數。」 毀滅性龍捲風襲美 死者增至78人恐持續攀升 印度神童預言「今起大難臨頭」 7大危機一次看 #人死亡 #龍捲風 #肯塔基州 #橫掃 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 英現首例Omicron死亡 指揮中心：暫不列高風險國家 14:452021/12/14 生活 強行開走權利車 車主遭拖行重摔慘死 業者下場慘了 13:542021/12/14 社會 「不是個人責任」 五角大廈不懲處喀布爾誤炸事件 17:472021/12/14 軍事 境外移入＋10例 確診個案無新增死亡 14:512021/12/14 生活 美國市占率第一 連鎖茶飲聯發國際明年掛牌 15:202021/12/14 財經 美風災慘重 大陸願提供人道幫助 04:102021/12/14 產業財經 美年終平均禮物花費 3年新高 04:102021/12/14 全球財經 美國升息可能提早 台股投資人兩策略接招 11:292021/12/14 財經 5年漫長法律戰 美國體操隊狼醫案和解金約107億 11:192021/12/14 國際 國戰會論壇》唐鳳事件透露美國政策的優先順序（張明睿） 16:452021/12/14 海納百川 巴西巴伊亞州連日暴雨 數十萬人流離失所 08:152021/12/14 國際 財經熱門新聞 老美黑手伸進晶片業 台積電用2狠招拆穿詭計 - 財經 台股遭狙殺 散戶撿便宜？專家洩這5檔年底作帳最猛 - 財經 英特爾對抗台積電出狠招 張忠謀當初1句真話戳破內幕 - 財經 驚！三星與IBM突破1奈米限制 台積電早準備好迎戰 - 財經 中鋼早就冷掉 別痴等了！這3檔爆點浮現 散戶別脫隊 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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