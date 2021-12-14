上周末席捲美國中西部6州的超強龍捲風至今已造成88人死亡，其中74人死於肯塔基州，其他包括伊利諾州、阿肯色州、密蘇里州及田納西州等地也有數人死亡。肯塔基州長貝西爾（Andy Beshear）表示：「以這次災情規模來看，可能需要一周以上才能確認全部死亡人數。」