一名男子見同居人15歲女兒善良可欺，不時傳簡訊誘使她北上找媽媽，還宣稱「很想妳」，事後少女北上尋母時，該名男子竟然趁著凌晨睡覺時強行硬上，少女回到生父家時，同父異母的哥哥見她神情有異追問，才揭發少女母親同居人的獸行，新北地院審理後男子惡行重大，重判8年有期徒刑。

根據判決書記載，該名15歲少女，與生父一起住在台中市，但常自行搭車北上尋找已經離異的母親，因此常借宿在母親的同居人住處。，但母親同居人心懷不軌，於107年12月初邀約少女北上住處過夜。

少女抵達後，隔日還陪同母親的同居人前往夜市擺攤，當天凌晨1、2時許，母親的同居人竟然偷偷潛入少女房間，對身體進行猥褻，但遭到少女推開抗拒，但他仍不收手，持續強行硬上。

隔日少女立刻匆匆返回台中，但回到家後因神情有異，同父異母之哥哥立刻關 心而追問發生何事，少女才向哥哥透露母親同居人的惡行，並在哥哥陪同下前往報警。

母親的同居人辯稱：少女在那兩天晚上確實有睡在他的床上，但沒有跟她發生性行為，也沒有碰觸她的身體，第二天晚上，他都在電腦桌玩手遊，到了早上 6 點多才睡，事後還叫少女起床並騎機車載她去車站。但經警方測謊，同居人都並未通過。

法官審理後認定，男方身為少女生母之同居人，竟不知善盡保護教養年幼乙之責，還為逞個人之私慾，竟然對少女強制性交，不僅造成少女幼小之身心受有傷害，嚴重破壞社會善良風氣、長幼倫常之社交關係，惡性重大，且犯嫌案發後自始否認犯行，未向少女及父親和解且表達認錯道歉，顯見其毫無悔意，判處8年有期徒刑。