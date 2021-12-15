14日台灣舉辦「台美日印太安全對話」，重申「沒有任何外在壓力可以影響台灣對民主和人權的承諾」，美國和日本的一些政客在線參會時表示，「要支持台灣對抗中國大陸」。大陸國台辦發言人馬曉光今天（15日）在例行記者會中，指責民進黨當局勾連外部勢力謀「獨」挑釁，並警告西方反華政客打「台灣牌」是在玩火，當心玩火自焚。

馬曉光表示，大陸一再指出，當前台海局勢緊張動蕩根源，一是民進黨當局勾連外部勢力謀「獨」挑釁。二是一些西方反華政客打「台灣牌」，妄圖「以台制華」，這一趨勢是十分危險的，是在玩火。大陸正告他們，停止這些勾當，否則只能玩火自焚。

此外，近期我國防部在最新發表的一份報告中，指出大陸對台武統已經「初具規模」，並列舉大陸攻台將分為三個步驟進行。

馬曉光回應，眾所周知，當前台海形勢緊張的根源，是民進黨當局和「台獨」勢力勾連外部勢力不斷謀「獨」挑釁。近期民進黨當局和台灣一些人聯合外國反華勢力，蓄意散布所謂大陸「攻台」言論，炒作所謂大陸對台「軍事威脅」，包藏禍心。

馬曉光表示，上述言論一是企圖顛倒是非，洗白「麻煩製造者」的形象，繼續謀「獨」挑釁；二是企圖轉移焦點，煽動台灣民粹，裹挾台灣民意，製造「反中抗中」，撈取政治私利；三是企圖挾洋自重，為其勾連外部勢力插手台海局勢製造藉口。台灣同胞對此應予以高度警惕。

馬曉光表示，大陸正告民進黨當局，靠造謠生事掩蓋不了自己才是台海和平穩定的真正威脅。如果錯判形勢，膽敢鋌而走險，必將遭致滅頂之災。

至於美國國會一些議員日前推出「台灣前站查驗法案」，鼓勵在台灣的機場設立由美國執法人員前往執法的「前站查驗」站點。馬曉光斥責，民進黨當局和「台獨」勢力出於政治私利，根本沒有把台灣民眾的權利和尊嚴放在眼裡。只要能巴結、貼靠外部勢力幫助其謀「獨」，什麼事情都做得出來。相信有越來越多的台灣同胞看透這一點。

馬曉光表示，至於一些美國國會議員炮製相關議案推動此事，進一步證明那些反華議員所圖所謀是為美國利益，而不是為台灣利益。中方敦促美方一些人恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止打「台灣牌」和「以台制華」的行徑，停止在涉台問題上玩火。