投資人緊盯聯準會即將發布的貨幣政策決議，以及海運股大跌抵銷了豐田集團股上漲帶來的提振，周三日股在平盤上下狹幅波動，日經225指數晨收微跌0.08%，為28409.40點。東證一部指數小漲0.37%，為1981.21點。

投資人預期聯準會將在會後宣布更加偏向鷹派的政策基調，可能釋出將加速縮表和升息的訊號。

豐田集團股集體走高，豐田汽車晨收漲2.69%，在東證核心30指數成分股中，漲幅排名第二。豐田通商（Toyota Tsusho）和電裝（Denso）早盤都漲逾4%。

豐田汽車周二宣布將砸下8兆日圓（約700億美元）加速推進電動車發展計畫，目標是在2030年以前實現旗下汽車的電氣化。該公司表示，其中4兆日圓將用於開發電池電動車（BEV）產品陣容。

交通設備股勁揚1.99%，在東證一部中表現最佳。海運股重挫3.97%，表現最疲弱，使大盤承壓。