德國海軍巡防艦「巴伐利亞」號（Bayern，F217）

1艘德國軍艦周三駛入南海，而這是近20年來的第一次。隨著北京在南海擴權，柏林此舉在加入其他西方國家，擴大在相關區域的軍事存在感。

據路透15日報導，德國國防部發言人說，海軍巡防艦「巴伐利亞」號（Bayern，F217）已開始穿越南海，準備前往新加坡，預料前後需要幾天的時間。而這是2002年以來，首度有德國軍艦進入南海。

美國海軍為了對中方秀肌肉，經常接近南海爭議島嶼，執行所謂的自由航行任務，而引發北京強烈抗議，怒批這無助於促進相關區域的和平或穩定。