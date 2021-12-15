國民黨中央。（趙婉淳攝）

四大公投進入最後決戰，國民黨「螞蟻雄兵」地在全台各地公投宣講，目標舉辦2157場，黨中央將在明天發出號召集結令，全國民代將在下午5點同步在各縣市站路口催票，盼凝聚集結氣勢，最後在12月17日「民主守夜」共同與全國連線，爭取更多民眾一起天亮出擊，出門投下四個同意。

國民黨指出，黨主席朱立倫領軍的車隊自12月6日起，駛遍台灣各鄉鎮市區，目前已行經宜蘭縣、苗栗縣、基隆市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、雙北，以及新竹縣市等10縣市，16日將前往台南市、高雄市、屏東縣，17日公投前夕將主攻中台灣，以台中市、南投縣等縣市，全台巡迴大衝刺。

倒數3天，公投就要投票，藍綠強打陸戰催票。國民黨截至13日止，已辦理1935場公投宣講，目標為2157場，除了各地黨部全體動員外，也由青年部發起各地青工會組織串連全國500場街講；39名黨籍立委更舉辦至少有27場千人以上的大型宣講活動等。

國民黨表示，不比民進黨擁有5800萬豪華資源，國民黨依靠「螞蟻雄兵」來對抗今天的執政怪獸，這群螞蟻們在短短成立不到兩個月的時間，以「十箭齊發」的方式走入大街小巷，而黨中央也各司其職，每周針對公投舉辦3場以上的記者會、擬定公投說帖、設計「民主迴力鏢」三摺頁文宣以及公版圖文，供全國各地方黨部發放至大街小巷。

空戰方面，國民黨說，公投CF以民進黨執政下的「人民不安」、「治安惡化」、「施政混亂」為三大主軸，用20秒回顧執政黨荒腔走板的執政以及毀藻礁的雙標，鼓勵全民12月18日出門投票，該影片引發民眾非常大的共鳴。