台北市第5選區（萬華、中正）無黨籍立委林昶佐罷免案下月登場，推動罷免的台北市議員鍾小平直言成功關鍵是「藍白合」，但身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲昨說「沒人找過我」，國民黨中常委、台北市議員應曉薇今開第一槍，表示要以個人名義爭取柯文哲個人表態支持罷昶，終結不挺地方的失格立委。

應曉薇表示，她不以政黨名義發聲，單純以中正、萬華區的在地民意代表身分，爭取柯文哲支持罷昶理念，她也要向市長喊話「勿忘萬華被抹黑為疫情破口的災難，光憑這點，身為台北市大家長的柯文哲市長就應挺萬華罷昶案。」

應曉薇指出，個人所轉交給公民團體罷免林昶佐的連署書「0錯假」，參與連署的市民部分是自己的家人確診或甚至死亡，至今仍痛恨「3＋11」政策造成疫情破口，卻讓萬華慘遭魚池之殃及背負罵名，當時未見林昶佐幫萬華人說公道話，甚至在立法院投票支持不公開3＋11會議紀錄，為萬華洗清汙名，沒有資格當地區立委。

「罷昶無關黨派是大是大非！」應曉薇喊話，柯文哲至少要以個人名義支持罷免林昶佐，不管是否罷昶成功，共同證明選民是偉大的，藉以告誡所有民意代表擔任民代應有的態度，在哪當立法委員就應該挺地方。