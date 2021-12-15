主計總處今（15）日公布最新海外就業統計，受疫情影響，海外就業者紛紛返國，加以擬赴海外就業者出不去，使得2020年海外就業人數大減三成，降至50.1萬人，創下近12年最低，以大陸的海外就業人數減少38.7％最多。

主計總處是以出入境資料估計，經常或連續在海外達90天以上者，再以年齡、教育程度及勞健保檔資料判定是否為海外就業，主計總處官員表示，由於自編算以來未曾遇見這麼大規模的各國邊境管制，因此本次推計結果是一個「特殊的情況」，必須再觀察未來幾年的資料才能研判海外就業的趨勢。

去年海外就業大減三成，是出不去的人多？還是自海外回來的人多？主計總處官員表示，依目前的推計方式無法判斷，但從海外就業地區可知道，離比較遠的海外就業，減幅較小，離比較近的減幅較大，以美國減16.5％最低，大陸減38.7％最多。

至於海外工作者為何選擇回來？主計總處官員表示，去年台灣疫情控制的還不錯，因此有些人回來後不再出去了。