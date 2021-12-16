「台灣機器人與智慧自動化展」在南港展覽館登場，新光保全本次以「無人化服務」概念，結合事業群一同展出，從攤位入口處透過「人臉溫測卡機」進行人臉辨識及量測溫度，並在旅館或大樓大廳的「智能訪客管理系統」實現無人化接待；而AI人形辨識攝影機，則是能協助即時辨識入侵狀況，邊走路邊噴酒精的小型機器人、空氣清淨機，更是防疫的必備標配。

由於當下全球仍面臨疫情的衝擊，各大廠聚焦於透過5G、AI人工智慧及IOT物聯網等關鍵技術，運用於機器人的發展上，來實現遠距互動、降低人與人的接觸機會，減少疫情擴散的可能。而新光保全服務客戶從安全保障、安心照護到智慧生活，也持續關注疫情及科技趨勢發展，提供最適合的智慧生活解決方案。

新光保全對於物聯網運用早在40年前就開始，在客戶的家裡、商店與工廠裝設感應器，透過電話線將異常狀況回報給管制中心，再派遣人員到場處理。數十年下來，累積了非常可觀且具寶貴分析價值的大數據。並在2004年投入了研發機器人服務先驅，與中正大學合作開發出台灣第一台保全機器人。

新光保全技研中心資深協理鄭澤芳指出，後續持續將業務發展重心轉移至到可「應用」的場域，變身為整合服務商。以新光保全既有的服務優勢，再結合各大廠商的科技能量，達成技術合作的可能，並持續跟市場保持緊密連結，落實一貫從安全保障到安心照顧、智慧生活的轉型升級策略。