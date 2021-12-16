1218公投在即，各政黨卯足全力催票，根據媒體所做的即時民調結果顯示，有85%表示會去投票、8%不會、7%不一定，而針對四大公投案，皆表示「支持」的人較多。

《東森新媒體ETtoday》針對公投進行即時民調，截至今（16）日13時，表態會去投票的有85%、不會去的8%、不一定的有7%。該民調也針對各項公投詢問，若會去投票是否支持，結果顯示，「公投綁大選」有58%的民眾支持、40%不支持、3%沒意見；「反萊豬進口」則有59%支持、39%不支持、2%沒意見。

另「重啟核四」公投，支持的有56%、不支持43%、沒意見1%；「三接遷離護藻礁」則有59%支持、39%不支持、2%沒意見。

◆四大公投案

第17案主文：您是否同意核四啟封商轉發電？

第18案主文：你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

第19案主文：你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？

第20案主文：您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）。