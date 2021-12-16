民進黨喊出公投高雄要開出全台最高票，明晚蔡英文總統也將到高雄夢時代旁空地參加選前之夜造勢。國民黨高雄市議員邱于軒今（16）日爆料，義消被要求「出公差」，當天必須到指定區域集合，她怒批，「公私不分，市庫難道通黨庫？」對此，高市府駁斥，這是不實惡意的抹黑，其為義消自發性活動，屬個人行為。

北市議員游淑慧也接到相同投訴，她怒批，這一場竟然動員義消到場，受人敬重的義消人員， 竟然淪為「充人數」的人形立牌。高市議員邱于軒表示，不少議員都接到相同的爆料內容，其實2018年陳其邁選高雄市長時，就曾發生過類似事件，當時也有義消爆料，高雄市義消總隊有請大隊聯絡各分隊，必須派25名公差到岡山參加陳其邁晚會。

邱于軒今PO出LINE對話，內容顯示，「奉許大隊長指示：12月17號晚上6點半，蔡英文總統駕臨夢時代要動員，請各分隊依上述人數派公差（眷屬參加亦可算公差人數），穿著便服，大隊提供便當，屆時至現場義消指定區域集合。」

邱于軒怒批，原來民進黨公投第一高票是這樣衝出來的嗎？公私不分，市庫難道通黨庫？要求高雄市消防局有必要出來說清楚，如果造勢叫做公差，眷屬出勤也算，是不是有違反相關規定？

邱于軒指出，出公差是可算費用的，一小時160元，眷屬也可以算公差？此舉是否涉及詐領，也汙衊了義消見義勇為的公義行為，疾呼消防局應該要出來澄清。

邱于軒認為，城中城事件過後，許多義消都要去協助辛苦的消防弟兄執行老舊大樓的消防安檢和警報器的裝設等，再加上日常的集訓其實不算輕鬆，萬萬不該將他們的服務精神運用在選舉動員，只為達到自己的政治目的。

對此，高雄市新聞局長董建宏駁斥，「這是不實惡意的抹黑」，義消屬民間團體，其為義消自發性活動，屬個人行為。本府堅守行政中立，並未動員義消參與任何政治造勢活動及發放協勤費。高市消防局也說明，本局堅守行政中立，絕無動員義消參與任何政治造勢活動，更無發放協勤費。