藻礁公投行動聯盟16日召開記者會，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政（右起）、作家朱天心、導演鍾喬等人一同呼籲國人，在1218公投日當天為珍愛藻礁投下「同意三接遷離大潭藻礁海域」1票。（黃世麒攝）

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政今與跨黨派立委及藝文界發聲，呼籲藻礁公投投下同意票。（林縉明攝）

四大公投在即，知名導演侯孝賢、作家朱天心等人今出聲表態力挺藻礁公投，侯孝賢表示，他日前跟秋鬥夥伴到觀音大潭的海邊看藻礁，感嘆真的要為了5年、10年的眼前便利，毀滅掉7600年的藻礁，不是說要謙卑嗎？藻礁要永存還是永別就看這次公投，12月18日，他投同意票。

珍愛藻公投領銜人潘忠政、跨黨派立委蔡壁如、林為洲、陳椒華、林奕華人，今與侯孝賢、朱天心等人舉行記者會，共同對藻礁保護提出呼籲，侯孝賢特別透過錄製影片方式發表談話。

侯孝賢表示，本月7日他跟秋鬥夥伴站在觀音海邊，望著大潮退後藻礁和月牙溝，讓他非常感動，也感嘆「我們真的要這麼幹嗎？為了5年、10年的眼前便利，毀滅掉7600年的藻礁？不是說要謙卑嗎 ？我們這代人要如何向後代子孫交代，藻礁永存呢還是藻礁永別，12月18日，我投同意票！」

朱天心表示，近幾年蔡政府不斷上演政策髮夾彎，萊豬政策或許可以因為公投結果修改遊戲規則，片面宣布不進口萊豬；如果未來國際碳稅、碳交易、玲排碳正式實施，屆時可能又要終止三街工程，但藻礁一旦被破壞，誰能還一個原貌的藻礁，其他政策都是可逆，只有藻礁不能。

導演鍾喬說，藻礁在浪潮的推湧間，孕育最珍貴的生態，7600年歷史悠久，現在卻在危險的邊緣，藻礁在海洋生態系中見證貪婪，這是生態受難的時刻，天然氣是骯髒、汙染的能源，是地球暖化的致命元凶。