太陽光電系統大廠大同（2371）自2013年至今，已在全國各地公有房舍建置近千座太陽光電系統，為全台公有屋頂建置量居冠的建置商，由大同透過旗下投資公司尚新能源出資興建的宜蘭復興國中建置太陽光電球場16日落成，為宜蘭縣首次發表完工併網的光電球場。

大同執行副總沈柏延表示，宜蘭得天獨厚具備多元發展再生能源的條件，日照、水力、地熱等天然資源充足，大同集團一向重視國內再生能源發展，大同除了復興國中光電球場，也得標2021年宜蘭公有房舍太陽光電系統案，已著手推動在許多學校建置戶外太陽光電球場，以及各機關校舍等屋頂的太陽光電系統建置，善用空間發展太陽光電，目標在2022年宜蘭公有房舍總建置規模累計可達到8MW。

宜蘭復興國中建置太陽光電球場，由復興國中提供土地，大同於校內興建太陽光電球場，總計校舍及三座七米籃球場太陽光電設備建置容量合計741.18kWp，一年約可發電81萬度，相當於節能減碳406噸。

大同表示，該案不僅節省市庫負擔，打造遮陽避雨的球場，提供學生全天候活動空間，校區土地及校舍也充分利用提高效益，更增加綠能發電教育意義。光電球場完工後也一併改善球場舖面及周邊場地，更可提供學生及社區民眾遮陽蔽雨的運動場所。大同也將持續配合縣府舉辦生態環境教育講座，永續發展宜蘭縣的好山好水。