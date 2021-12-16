受到新冠疫情再起打擊服務業活動，歐元區12月經濟成長減速。研調機構IHS Markit公布，歐元區12月製造業採購經理指數(PMI)初值為58，創下10個月來最低。
同時，歐元區11月服務業PMI初值為53.3，為8個月來最低。綜合PMI初值為53.4，為9個月來最低。。
德國方面，12月製造業PMI初值為57.9，優於預期的56.8。服務業PMI初值為48.4，創10個月新低，預期為51；綜合PMI初值為50，創18個月低位，也低於預期的51.1。
受到新冠疫情再起打擊服務業活動，歐元區12月經濟成長減速。研調機構IHS Markit公布，歐元區12月製造業採購經理指數(PMI)初值為58，創下10個月來最低。
同時，歐元區11月服務業PMI初值為53.3，為8個月來最低。綜合PMI初值為53.4，為9個月來最低。。
德國方面，12月製造業PMI初值為57.9，優於預期的56.8。服務業PMI初值為48.4，創10個月新低，預期為51；綜合PMI初值為50，創18個月低位，也低於預期的51.1。
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