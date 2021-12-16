央行第四度打炒房，房仲分析，央行維持先前基調，劍指投機客，從資金面限縮炒作空間。央行政策可預期性高，不過，後市仍有美國升息、疫情與台灣政府打炒房政策等不確定因素，預計明年房市將出現一波獲利了結與預售屋換約潮。

政府打炒房動作不斷，中央銀行今天舉行理監事會，祭出第四波打炒房並提出4大管制，且自明天起實施。第1，自然人購置高價住宅貸款及第3戶（含）以上購屋貸款的最高成數一律降為4成；其次，購地貸款最高成數降為5成，保留1成動工款，並要求借款人切結於一定期間內動工興建；第3，餘屋貸款最高成數降為4成；最後，工業區閒置土地抵押貸款最高成數降為4成。

屋比房屋總監陳傑鳴分析，央行以不傷自住客為前提，透過限縮貸款成數，全面性降低投資客炒作空間；台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，主要針對短期投資客而來，有助穩定市場、降低風險，對於真正自住買方影響不大。

張旭嵐認為，政府頻頻出招，示警意味相當濃厚，對於保守型的建商可能放緩購地與開發腳步，觀望後續政策變化；短線投資客也會擔心財務壓力增加，釋出部分使用強度不夠的資產，近期置產族確實可能會形成觀望氛圍。不過，對自住和首購族而言，反而因選擇增加，有積極進場的空間。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛表示，雖然央行第四波信用管制項目與之前差異不大，政策可預期性高。不過，美國聯準會（Fed）已宣布縮減購債規模，預期明年將3度升息，疫情仍充斥不確定性，國內則有各部會祭出打炒房措施以及房市超額供給疑慮，預計明年將出現另一波獲利了結、預售屋換約潮。

陳傑鳴指出，全球物價飆漲，通膨問題嚴峻，預期美國明年至少3度升息。目前來看，台灣通膨為短暫因素，不至於立刻跟進美國升息，但央行利率政策仍是房市不確定因素之一。