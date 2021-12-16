標普全球評級今（16）日表示，已將大陸房企－富力地產及其子公司富力香港的長期主體信用評級從「B-」下調至「CC」；並指稱視該公司近期擬要約回購和同意徵求為折讓重組，或在交易完成後評估其等同於違約。

據路透報導，標普評級對富力地產作出負面的評級展望，認為該公司的未到期債務非常有可能發生違約；如果不進行該擬議重組，富力地產可能無法在明年1月到期時償還其優先美元票據。

12月15日，富力地產公告稱，擬以現金折價回購將於2022年1月13日到期、總額7.25億美元的美元票據。折價回購方式有兩種方案：一是以原定價格賣出變現，但只可出售所持票據的50％，剩餘50％展期半年；二是可全部賣出，但價格相當於原來價格的83％。同時，富力地產徵求票據持有人同意其將票據展期半年至2022年7月13日。

《時代財經》報導，許多投資者表示不理解，借債還錢還能討價還價？但投資者或許並沒有別的選擇，如果不在上述兩個選項中做出選擇，有可能血本無歸。富力地產還公告稱，如果要約收購及征得展期的同意書未能成功完成，公司可能無法于到期時完全贖回票據。

同時，富力地產還將視情況為兩種回購方案設定最高接受金額，且在投標和投票截止日期（倫敦時間2022年1月4日下午四點）前，可以自行決定增加或減少最高接受金額。