科技股持續擔綱台股主力部隊，法人看多力道不斷電，中信投顧指出，數位轉型帶動之全球半導體產業進入結構性改變，中長期在終端需求持續成長下，仍可維持穩定成長趨勢，給予聯電（2303）「增加持股」投資評等；另一金控旗下投顧大行則賦予83元目標價。

中信投顧指出，聯電經營管理階層對第四季營運看法上，認為8吋、12吋產能維持滿載，整體晶圓出貨量將季增1～2％，產品以美元計的單位售價季增1～2％，受惠於產能利用率維持超過百分百，毛利率上升至37～39％。

考量聯電10與11月營收皆續創歷史新高，在產能仍供不應求及漲價效應持續下，法人預估，12月營收仍可維持190～195億元高水位，推升第四季營收增為580.93億元、季增3.9％，接近法說展望高標。

金控旗下投顧研究機構說明，5G、電動車與物聯網（IoT）持續推升半導體結構性需求向上，全球成熟製程受限機器設備交期延長，新產能開出時點主要落於2023年，目前晶圓產業仍處於持續吃緊的賣方市場，有利價格持續向上，聯電所有製程皆已滿載，僅能依賴去瓶頸與部分擴產提升產能。

其次，產能滿載將延續至2022年，多數訂單已洽談完畢，營收成長性有望優於產業的12％，2022年持續對尚未簽訂合約的二線客戶與追加訂單漲價，更對先前已簽訂合約、且2021年無法反應成本的一線大客戶漲價，持續推升整體單位售價向上，單季毛利率有望持續攀升、甚至挑戰40％，營運亦有望逐季提升。