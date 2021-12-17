美國商務部今天以國家安全為由，將多家中國企業納入出口管制「實體清單」（entity list）。華府稱這些中企涉入壓迫中國維吾爾族，或是協助中國解放軍。

路透社報導，美國政府一名高官今天稍早已表示，商務部與財政部今天將宣布一系列鎖定中國企業的行動，這些企業遭美國總統拜登（Joe Biden）的政府指控運用生物技術和監視科技來侵害人權。

中國駐華府大使館未立即回覆置評請求。

美國上週剛對中國臉部辨識技術公司商湯科技（SenseTime）祭出投資禁令，今天又採取這項動作，可能讓已很艱難的美中關係再惡化。

商務部今天將中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院（Academy of Military Medical Sciences）及其11個研究機構，列入美方限制出口的企業和機構清單。

商務部也把華海通信（HMN International，前身為華為海洋）、江蘇亨通海洋光網系統（Jiangsu Hengtong Marine Cable Systems）、江蘇亨通光電（Jiangsu Hengtong OpticElectric）、上海傲世控制科技（Shanghai Aoshi Control

Technology Co., Ltd.）、中天海纜（Zhongtian Technology Submarine Cable

）納入出口管制清單，這些企業被控從美國取得或企圖取得技術，來幫助中國解放軍現代化。

據美國專家與人權團體估計，近幾年在中國新疆，有超過100萬人被關進龐大的拘留營體系，主要是維吾爾人和其他穆斯林少數民族。

中國則否認在新疆侵犯人權。

美國商務部的實體清單自前總統川普（Donald Trump）執政以後，已成為華府因應美中科技爭端的必用工具。供應商若要把商品運送給清單上的企業，必須先尋求商務部特別許可，過程中須通過嚴格審核標準。（譯者：楊昭彥）1101217