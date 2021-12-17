中華電(2412)5G專網打出國際盃，宣布與泰國國家電信(NT)、The WhiteSpace、泰達電簽訂5G企業專網合作意向書，共同支持「泰國4.0」創新製造業計畫，協助泰國加速運用5G各項創新應用，導入物聯網(IoT)、資訊安全、人工智慧(AI)、大數據(Big Data)等專業技術，實現泰國智慧製造、遠距協作、智慧醫療等創新應用服務。

泰國國家電信是由泰國財政部百分百持有的國營事業，在泰國5G釋照中取得2100MHz、2300MHz、26GHz等頻段許可。The WhiteSpace(The WSP)是泰國市場最大的MVNO(Mobile Virtual Network Operator)服務供應商，致力於5G新應用服務及物聯網創新發展。

本次四方跨國合作推動泰國市場5G企業專網與創新應用服務，聚焦解決後疫情時代企業數位轉型的痛點，透過中華電信豐厚技術能量、服務最佳實踐及解決方案生態圈合作夥伴，協助泰國政府打造5G創新應用服務生態系，使泰國成為北東協五國(泰柬緬寮越)「產業轉型」與「科技創新」的擘畫者。

中華電長期深耕新南向，與泰國國家電信、越南Viettel集團、新加坡Singtel等電信公司強強聯手、跨國合作，廣結盟國際夥伴，共同以5G創新應用服務，推廣至東協國家，將號召更多台灣優質夥伴加入新南向國家隊。

中華電國際分公司總經理吳學蘭表示，中華電信長期深耕新南向發展計畫，積極廣結盟國際優質夥伴發展各類創新應用服務，號召更多台灣廠商加入新南向國家隊是中華電信的使命。深信經由本次合作，將可為台灣拓展東協市場邁向新的里程碑，並為泰國及東協市場迎來嶄新的數位轉型服務能量。

中華電信此次與NT、The WSP合作，首先為泰達電在泰國邦浦工業區一廠導入5G專網實現AR遠距協作並應用在組裝訓練、操作輔助、視覺化設備控制等層面上，在後疫情時代完成數位轉型。未來將共同規劃推廣至泰國當地政府、製造、觀光、醫療或金融等產業，藉由中華電信提供自有MEC Intelligent A+與設計規畫經驗，由NT提供當地的5G核心網路、The WSP提供在地行銷與運營經驗，共同合作為泰達電打造智慧工廠創新服務。