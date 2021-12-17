上緯投控(3708)跨入航太及新能源車市場，子公司上偉碳纖將透過甲種特別股的方式投資磁震科技，總投資金額台幣1.3億、特別股與普通股同股同權，磁震科技董事會共五董一監，上偉碳纖將持有四董一監。

上偉碳纖藉由此次的投資，獲得航太及汽車認證，除本身既有的碳纖維複合材料市場外，加上磁震科技豐富的製品開發經驗、技術及專利，更加完整後續朝複合材料多元高值化市場策略佈局。

上緯投控近來面對市場競爭及碳中和的要求，除投入符合綠色循環經濟的原創型產品研發，亦積極投資相關產業，策略佈局具高成長潛力的市場及產品。

磁震科技為目前台灣少數擁有完整複合材料結構設計、分析及製造公司，其核心技術為採用碳纖維預浸布以壓力釜成型技術，設計及製造重量輕、高強度的複合材料部件，並已取得AS9100航太認證及IATF 16949汽車認證，終端應用客戶涵蓋國際知名航太廠商及日系車廠。