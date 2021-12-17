美國政府周四宣布對包括全球最大商用無人機製造商大疆創新科技公司（DJI Technology Co Ltd）在內等數十家中國企業實施投資和出口限制，稱這些企業參與壓迫中國維吾爾少數民族或協助中國軍方。此舉勢必將進一步加劇全球前二大經濟體之間的緊張局勢。

美國財政部周四以支援對維吾爾族進行「生物辨識監視與追蹤」為由，將大疆和其他7家科技公司列入具中國軍方背景或關聯的實體清單，禁止美國人投資這些公司的證券。另外7家中國科技公司為圖像識別軟體公司曠視科技（Megvii）、超級電腦製造商中科曙光（Dawning Information Industry）、臉部辨識專業公司雲從科技（CloudWalk Technology）、網路安全集團廈門美亞柏科信息公司（Xiamen Meiya Pico）、人工智慧公司依圖科技（Yitu Technology）和雲端運算公司立昂技術（Leon Technology）和東方網力（NetPosa Technologies）。

另一方面，美國商務部以協助政府研發「大腦控制武器」為由，將中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院（Academy of Military Medical Sciences）及其11個研究機構列入貿易黑名單，對這些實體取得美國產品與技術進行管制。不過美國商務部並未具體說明這項技術。

商務部亦將華海通信（HMN International前身為華為海洋）、江蘇亨通海洋光網系統（Jiangsu Hengtong Marine Cable Systems）、江蘇亨通光電（Jiangsu Hengtong OpticElectric）、上海傲世控制科技（Shanghai Aoshi ControlTechnology Co. Ltd.）、中天海纜（Zhongtian Technology Submarine Cable）納入出口管制黑名單，稱這些企業從美國取得或企圖取得技術，以協助中國解放軍實行現代化。

美國商務部總共對中國的34個實體祭出制裁。

中國駐華盛頓大使館稱這些行為是「毫無根據的打壓」，違反自由貿易規則，並表示北京將採取「一切必要措施」維護中國企業和研究機構的利益。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，中國正在使用生物技術進行對其人民的控制，以及對少數民族和宗教少數群體的壓迫。我們不能允許支援醫療科學和生技創新的美國商品、技術和軟體被轉用於違反美國國家安全的用途。

此外，繼美國眾議院一致通過《防止強迫維吾爾勞動法》（The Uyghur Forced Labor Prevention Act）之後，周四這項禁止從中國新疆地區進口產品的法案亦獲得參議院通過，並已送往白宮。拜登總統此前已表示他會簽署這項法案完成立法。