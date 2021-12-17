人幣中間價跌14個基點 人行百億逆回購 10:292021/12/17 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價回落，官方17日開出的中間價報6.3651，較16日6.3637，跌14個基點。 香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，17日在公開市場展開人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，利率仍持穩在2.2％。 進入12月後，逆回購操作已連續13日鎖定百億元，因本周降準人行縮量續做中期借貸便利（MLF），單周公開市場全口徑淨回籠4500億元。 中長期金價 具備兩大支撐 熱門股－中光電 站回月線價量揚 #中間價 #基點 #公開市場 #人行 #人幣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 王力宏恢單首現身 吸1730萬人上線 04:102021/12/17 娛樂新聞 歐美長約價 倍數成長 04:102021/12/17 財經要聞 海地擄人案落幕 17名美加公民全數獲釋 03:502021/12/17 國際 世茂爆雷發酵 上海促房企匯報真實債務 04:102021/12/17 全球財經 陸港觀盤－兆元級別降準來臨 陸股迎跨年行情 04:102021/12/17 全球財經 影》價值5.7億的末日生存公寓 擁有電影院、健身房 改自這一設施 08:212021/12/17 國際 《台北股市》挑戰今年最大價差 友達小金雞瑞鼎抽中可望現賺29萬 09:262021/12/17 財經 高鐵太乾淨「坐過回不去」 南部人2點打臉：寧願搭台鐵 08:572021/12/17 生活 誠創 推智能全自動消毒機器人 04:102021/12/17 產業特刊 振樺電三足鼎立 明年營收衝百億 04:102021/12/17 證券．權證 《金融》迎接升息 明年股、匯、債投資這樣做 07:442021/12/17 財經 財經熱門新聞 美中瘋狂產晶片！供過於求快爆了？專家揭恐怖後遺症 - 財經 馬斯克嘴巴超甜！狂讚大陸：聰明又勤奮的人多到讓人害怕 - 財經 26年老屋漏水、壁癌全都有！便宜能買嗎？內行解答：很可怕 - 財經 台灣人均GDP快贏韓國了 網曝這1點…台人最大悲哀 - 財經 物價飆上40年最扯 她預言2022頭號大敵：不是通膨 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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