人民幣兌美元中間價回落，官方17日開出的中間價報6.3651，較16日6.3637，跌14個基點。

香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，17日在公開市場展開人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，利率仍持穩在2.2％。

進入12月後，逆回購操作已連續13日鎖定百億元，因本周降準人行縮量續做中期借貸便利（MLF），單周公開市場全口徑淨回籠4500億元。