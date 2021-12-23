現代上班族工時長，更有所謂「上班打卡制、下班責任制」的潛規則，有時總免不了要加班，但有民眾發現一職缺，標榜月休12-14天，不用加班還有獎金可拿，讓他心動想直接去上班，但網友提點要先搞清楚工作內容。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，一家甜點店櫃台擺放一個招募「收銀櫃台人員」牌子，大大註明每月可休12-14天，每天工時6-7小時，薪資3萬9000元，月獎金3000至1萬另計，還提供下午茶、生活津貼。讓原PO忍不住心動，直呼「想去面試直接上班」。

有網友發現甜點店待遇十分吸引人，直說想要去面試看看。（圖／翻攝臉書「爆廢公社公開版」）

工作待遇看起來十分吸引人，但不少網友卻留言點出關鍵，「傻瓜，都沒什麼休息的工作，這樣不算高薪」、「要吃飽飯把屎拉幹凈，一上工就忙到下班」、「薪資高，福利好，但手腳反應慢，看的到也享受不到，操到你不要不要」、「這比產線還恐怖，包不完啦」。

也有人反問「看起來福利好的話，那為什麼會徵人？餐飲服務很累的，站到你不要不要」、「他們不是徵好幾年了，我記得起碼七八年前就看過」。還有附近店家善意回應，「你可以去上上看，幻想會破滅？」