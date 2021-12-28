快速蔓延的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株，讓世界多國再度警戒。日前自誇「比印度神童還神」的前立委沈富雄，推測全球疫情將在2022年第三季結束。而對於Omicron的迅速傳播，他今（28）日以「最後是Omicron征服了我們？還是我們接受了它？」為題發文，並給台灣3點建議。

沈富雄指出，他在24日宣布Covid-19流感化，南非政府則於24日美東時間清晨2點宣布Omicron採陽而無症狀者，不隔離也不追足跡。而他也在文中指出此後世人有兩條路可走：「佛系」免疫vs.繼續「清零」。路徑不同，代價也不同，但結果都一樣，後者臣服於前者。

沈富雄也提到，際此關鍵拐點，全球主導防疫的領導階層莫不方寸大亂，一會兒lock down（封鎖），沒多久又解除，官階越高越是手足無措，因為他們所背負責任越大，因此他認為，從現在到後Omicron（post-Omicron）這一年間，也許可以短至半年，應採的措施自然視各國的疫情及醫療體系的從容度而定。但他也強調，是看Delta疫情，不是Omicron。

沈富雄建議台灣，首先針對國境檢疫依現行做法，Delta採陽照現行辦法、Omicron採陽居家自主管理7天，強制戴口罩、採陰即放行，不隔離；其次，社區感染的處理方法同上；第三，口罩採正面表列，其餘隨意。

沈富雄也說，依我們目前「清零」做法，將會再度成為達到完全啟封的後段班，雖他同意最後結果都一樣，但多付出的代價不是醫界同仁所能領會的。至於回到本文的標題，他認為是：Omicron的迅速傳播征服了世人，我們無論做什麼，都顯得措手不及、無濟於事，但它的相對無害，也讓我們無奈地接受了它。征服與接受，巧妙搭配，天造地設，是自然界的另一傑作。