高雄先前不斷受到登革熱疫情侵擾，但在高市府防疫團隊的努力下，從2019年11月至今，已經創下連續26個月「零」本土登革熱案例紀錄，也是自日據時期以來高雄市登革熱防疫史上的最佳紀錄，高市府衛生局認為，決戰境外是登革熱防疫的主要關鍵。

高市府衛生局表示，高雄是同時具備海空大港的重要國際樞紐，與東南亞疫區交通往來頻仍，且高雄地處北迴歸線以南，氣候高溫潮濕，環境生態中埃及斑蚊密度位居全台最高，再加上高人口密度、高住宅密度更助長登革熱疫情傳播風險，使得高雄市登革熱盛行率居全台之冠。

衛生局指出，登革熱流行時期以5至11月為主，病例高峰多於8至10月，高雄2014年至2015年曾造成約3萬5000例感染案例。鄰國新加坡同時面臨COVID-19與登革熱疫情肆虐，2021年全台也發生73例本土登革熱個案，高雄市登革熱防疫策略改以「決戰境外」、「醫療整合」、「法治教育」及「社區防疫」為主軸。

衛生局說明，2020年8月起高雄市長陳其邁指示強化整頓國際移工、漁工入境後居住的集中檢疫所、防疫旅館環境，另外加強病媒蚊監測及登革熱NS1快篩等防疫工作，並持續進行連續性「高效能捕蚊燈監測」及周邊環境「病媒蚊孳生源調查」，有效將登革熱病毒阻絕於境外，且降低社區感染登革熱的風險。

衛生局強調，目前全球COVID-19疫情仍是盛行之際，加上東南亞國家登革熱疫情也存在高風險，當務之急必須落實「決戰境外」的防疫策略，高雄2021年共檢疫5056人、發現9例疑似登革熱個案，經採檢排除7例，確診2例，讓境外移入個案在檢疫期間就被發現並有效控制。