全國性公民投票即將在12月18日舉行投票，投票時間從上午8點至下午4點，此次共有重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁四大案。其中國民黨台北市議員、黨部副祕書長羅智強之前就已經展開夜宿活動，並跑遍各地宣講，而他今(17日)在臉書說，「馬不停蹄，就是羅智強」，並曝光今早的行程，「希望這些辛苦都是值得的」。

羅智強上午在臉書指出，才完成自由廣場的街頭夜宿、升旗，就立刻趕到北市忠孝復興街頭演講，接著又要去資深媒體人唐湘龍的節目接受訪問最後催票，「辛苦奔波，不為別的，只希望明天之後爭一個沒有萊豬的未來、爭一個人民作主的未來、爭一個藻礁永存的未來、爭一個乾淨能源的未來」。

此文曝光後，不到半天的時間已有近8千人按讚，不少人都留言表示，「辛苦了，最後一天，加油」、「羅議員加油辛苦了，注意保暖身體加油」、「期待明天大勝利」、「好強的羅議員，為你加油打氣」、「您真的辛苦了!行程滿滿請保重身體啊」。