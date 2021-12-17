不少民眾趁著雙12購物節，首次使用蝦皮店到店取貨免運優惠，但有網友一到現場才發現，取貨人潮大排長龍，讓他相當傻眼，氣得直呼「浪費時間」，不少網友也留言訴苦，未來寧可花60元運費，也不要浪費時間排隊。

一名網友在臉書社團《爆廢公社》發文表示，他趁著雙12購物節，首次使用蝦皮店到店的取貨服務，不料店外人潮大排長龍，人都已經排到馬路邊上，讓他氣得直呼浪費時間，「不如花個運費寄到超商還比較好」。

從照片可見，該名網友的前方排著長長的隊伍，所有人都是為了到蝦皮店到店取貨，此外，該店門口也堆滿了橘紅色貨物箱，只剩下一條通到可以走動。

文章一推出立刻引起網友討論，不少網友留言訴苦，「真的！我也不要蝦皮店到店，消化太慢」、「台中也是，去領貨整個大傻眼，下次寧願花個運費，時間就是金錢」、「排隊的時間都超過60元了」、「排隊跟60元，大家自己做個取捨吧」、「還是乖乖用免運券去超商領好了」、「我現在都挑免運日才下標，絕對不去蝦皮店取貨，絕不」。

也有幸運的網友表示，去取貨時都沒人排隊，「我們這邊都沒人，一下就領完了，這還是我第一次看到店到店要排隊的」、「可以選擇冷門時段去就好，不會隨時一堆人排隊」、「昨天去一個人都沒有，店員在滑手機」、「如果是我，寧願半夜12點去，可能等不用三分鐘」。