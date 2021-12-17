隨著基隆產業的轉型，和平島居民大幅減少，連帶影響基隆和平市場的發展，和平市場不僅攤位縮減、消費人潮流失，2019年和平島考古挖出諸聖教堂遺址，緊鄰的和平島市場也開始被學者重視，國立台灣海洋大學和平島及其周邊地域創生與永續發展團隊，將和平島市場打造成畫展展場，用圖像來說故事，並在今天開展。

和平島是17世紀大航海時代重要的貿易據點，西班牙人、荷蘭人、日本人、 福州人與巴賽族原住民在和平島形成一個跨國市集，西班牙人也稱之為「聖薩爾 瓦多大街」，漢人則稱之為「福州街」的「小澗內」，等於現在的「唐人街」。

在疫情爆發後，情況更為嚴重，和平島市場因屋頂破損嚴重，下雨天還會漏水，造成採買不便，再加上市場管理資金不足，設備老舊無力維修 讓和平島市場衍伸許多衛生與安全的問題。

國立台灣海洋大學「打造和平島國際旅遊島－和平島及其周邊地域創生與永續發展」團隊，用圖像故事把沒落的和平島市場打造成充滿藝術氣息的藝廊，展覽從今天開始展出到明年2月28日，今天開幕舉辦小澗內市集，邀請在地商家與美食在傳統市場內擺攤。