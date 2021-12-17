台泥(1101)董事長張安平指出，近期中國大陸水泥市場需求不振，第4季水泥消費年減35%，情形並不好，農曆年即將來臨，工人將陸續返鄉各工地及工程也將陸續停工，農曆年後預期才會較為明確，而2022年景氣仍是充滿了不確定性。

面對全球的通通膨、疫情、聯準會QE退場、購債縮表等項交錯的因素，張安平說，2022年是這幾年來看到變數最多的一年，景氣充滿不確定性，內部預算數字也是改了再改，很難說的準，而變種病毒Omicro是否又會讓各國採取邊境管制，物流、缺櫃、塞港問題是否會再來，讓供應鏈再度受到影響，都需要再觀察。

台泥企業團在「台泥DAKA開放生態循環工廠」對外開放即將滿兩年的此刻，今日於台北華山藝文特區舉辦「和平村的神秘巨人-永續華山特展」，張安平說，把東部的思想跟台北的思想合在一起，對未來、對環境，一定是朝向自然的走法，同時也包括工廠、工業跟社區的融合，是經濟的減碳，經濟的綠化，也是世界的未來，也是台灣的未來。

台泥自張安平董事長上任後，自2018年開始推動「開放工廠」觀念，台泥隨即將位於花蓮和平的水泥廠對外開放，並命名為台泥DAKA開放生態循環工廠。DAKA自2020年1月開幕至今已經吸引超過400萬旅人前往，除了創下全台最多人造訪的水泥廠紀錄外，也與周邊的和平村居民一起推動部落文化推廣、市集經濟以及生態遊程。