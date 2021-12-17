惠譽國際信評最新《全球經濟展望》指出，疫情難測伴隨通膨衝擊，規模和持續時間令大部分預測機構和各國央行大感意外，推動全球提前開啟貨幣政策正常化的進程。由於今年來全球名目總需求強勁復甦，產出復甦速度卻相形見絀，供應瓶頸導致2021年第三季度實際GDP增速低於預期，價格漲幅也超過預期，調升利息等貨幣政策是否有效？尚待觀察。

鑒於近期與供應鏈相關的工業生產中斷情況，惠譽先行下調美國、德國及日本2021年GDP增長預期。惠譽自發表9月《全球經濟展望》以來，已將2021年全球GDP增速預期下調0.3個百分點至5.7％，亦將2022年全球增長預期自4.4％下調至4.2％，主要原因是中國經濟放緩加劇。

惠譽信評指出，中國政策應對慢於預期，今年內僅兩次降準，惠譽也預期中國經濟增速將從2021年的8.0％降至2022年的4.8％。惠譽評級首席經濟師Brian Coulton表示，目前有跡象顯示，疫情造成供應短缺對價格水平造成的衝擊，開始演變為持續通膨上揚。在貨幣政策依然維持超級寬鬆背景下，目前的趨勢引發各國央行擔憂，提前啟動貨幣政策正常化作為對應。

今年3月以來，刺激措施推動商品需求激增（尤其是在美國），全球消費品價格大幅上漲。鑒於支出重新轉向服務業、強勁投資帶動商品供應增加，以及財政刺激措施縮減，惠譽認為，2022年商品價格有望逐步走穩。

由於勞動力供給復甦滯後，目前美國薪資增幅已超過疫前水平。惠譽指出，刺激措施將推動美國GDP超過疫情前的趨勢水平，美國產出缺口將在2022年轉為正值，美國核心通膨率預計在2022年末和2023年穩定在3％左右，遠超疫前水平。

惠譽目前預期，美國聯準會將在2022年9月升息。歐洲央行仍可能在2023年底之前維持利率不變，中國人民銀行預期將在2022年降息，各國貨幣政策應對分化加劇。