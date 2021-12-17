超級颱風雷伊重創菲律賓中部和南部，據報已造成至少12人死亡。以衝浪聞名的施亞高島的機場航廈據傳全毀，所幸機場跑道仍可使用，供運送救援物資的飛機起降。

有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）報導，菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）官員表示，據通報，颱風雷伊已造成12人喪生，但因通訊中斷，傷亡數字仍待核實。

施亞高島（Siargao）位於菲律賓南部民答那峨地區北蘇瑞高省（Surigao del Norte），今年不僅入選為時代雜誌（Time）世界最佳百大景點，也在高端旅遊雜誌「康泰納仕旅遊者」（Condé Nast Traveler）讀者票選獎的「亞洲最佳島嶼」項目奪下97.77高分。

選區為北蘇瑞高省的眾議員馬杜加斯二世（Francisco Jose Matugas II）在臉書轉述施亞高機場主管官員艾拉斯（Richard Alas）說，颱風雷伊（Rai）對施亞高島的破壞是「毀滅性的」，施亞高機場航廈全毀（totally damaged）。

馬杜加斯二世是北蘇瑞高省長馬杜加斯（Francisco Matugas）之子。他透過衛星電話與父親通話後，在臉書轉述馬杜加斯說，當地通訊完全中斷，目前通報2人喪生。

他表示，雷伊颱風將施亞高島摧殘殆盡（totally devastated），經濟損失預估達200億披索（約新台幣111億元）。

馬杜加斯說，他們位於達帕（Dapa）的房子80%受損。「我們向總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）及參議員克里斯多福．吳（Christopher Bong Go）尋求食物和建材的即時援助。」

杜特蒂已表示，明後兩天將前往雷伊颱風重創地區勘災。

他表示：「我明天將飛往那個地區（蘇瑞高）。我可能也會到雷伊泰島（Leyte），如果有時間的話，保和島（Bohol，又稱薄荷島）。」

杜特蒂說，他19日預計前往中部大城宿霧市（Cebu）、巴科洛德市（Bacolod）和怡朗市（Iloilo）勘災。