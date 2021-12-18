四大公投18日登場，台中市選委會表示，各投票所選務大致順利，上午九點多，東區進德國小131投票所，一名六十多歲婦人不知何故，撕毀一張公投票，依公投法將裁罰五千以上罰鍰。

選委會指出，這名婦女供稱因為蓋下第一次章，不太清楚，所以又改印第二次章，怕被當成廢票，所以自己想向選務人員要再領一張，因此違規。

四大公投上午八時至下午四時舉行，選委會指出，婦人不知何故，撕毀一張公投票，遭選務人員制止，將依公投法裁罰五千元以上罰鍰，婦人隨即被警方帶回派出所做筆錄，進一步了解原因。

依公投法規定，將公投票或選舉票以外之物投入票匭，或故意撕毀領得之公投票者，處五千元以上五萬元以下罰鍰。

選委會說，此次公投台中市233萬多人有投票權，在全市設立1872個投開票所，提醒投票權人，前往投票時記得攜帶國民身分證、印章及投票通知單，並配合選務防疫措施，先做好決定後再進入投票所領票、圈票及投票，投票就可快速又安心。