家住桃園市平鎮區延平路的6歲林姓女童，18日看見外婆要到鄰近的新勢國小投票，也吵著要跟，外婆拗不過女童，只有帶著女童一起去投票，但女童竟趁著外婆投票同時，跑到投票所對面公園玩耍，最後卻玩到迷失方向，自己一人在路邊寒風中邊哭邊遊蕩，還好女童被執行公投勤務的員警發現，緊急實施保護，避免一場意外發生。

平鎮警分局北勢派出所所長鄭榮捷表示，全國性4議題公民投票在18日上午8時正式開始，平鎮區各投開票所一早就湧現投票人潮，雖然在寒風中仍不減民眾投票意志，而家住平鎮區延平路的6歲林姓女童，也在18日下午2時許，跟著外婆到住家旁的新勢國小投票。

但6歲女童竟趁著外婆進入投票所時，跑到國小對面的公園遊玩，外婆出來後找不到孫女，急得像熱鍋上螞蟻，擔任投票所警衛工作的警員盧志偉立即通報線上警網協助，巡邏員警游鎧蔚及林盈甄在了解女童衣著特徵後，立即徒步搜尋，半個小時後在公園一角發現被冷到瑟瑟發抖女童。

警員游鎧蔚看見在低溫中發抖的女童，立即脫下自己的警服外套為女童禦寒，並立即將女童帶回派出所提供熱食保暖，接獲警方通知的外婆也衝入派出所尋人，原本要責罵女童，但看著女童穿著警服外套模樣可愛下，怒氣全消，也感謝警方在低溫中積極協助，不然後果不堪設想。