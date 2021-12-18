四大公投都不過關，行政院長蘇貞昌晚間召開記者會表示，感謝國人同胞用直接民權對政府政策的堅定支持，有了這樣的支持，我們更有信心完成人民的託付，讓台灣走出去，讓能源轉型走下去，讓民主不用分歧。

蘇貞昌說，這是第一次不是跟選人綁在一起的公投，而對公投題目，也不一定每個人都很熟悉，但台灣第一次直接只針對公投的題目來進行非常理性、仔細、各方面的溝通，讓民主更成熟，讓各種問題能更理性深入完整討論，這非常值得肯定。

蘇貞昌強調，政府一定會更謙卑、更努力、更堅定為人民服務，讓台灣能夠更好，讓人民意志更能實現，還讓方方面面都得到更多的照顧，並且讓台灣不只更有力，會讓世界更肯定台灣。

行政院經貿談判辦公室代表鄧振中則表示，今天公投結果清楚顯示出台灣願意走向國際、積極參與國際組織，各國都會收到清楚的訊息，台灣有遵守國際規範的決心，對台灣參加CPTPP有非常大的幫忙。