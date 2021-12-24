台南市議會第3年「借展」燈會啟動 蔡英文出席點燈儀式 17:302021/12/24 中時 程炳璋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市議會燈展啟用，24日傍晚點燈，蔡英文晚間出席，工作人員先預演。（程炳璋攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市議會第3年舉辦借展燈會，今年借來年初新竹台灣燈會的牛年花燈展出10天，蔡英文總統24日出席點燈啟用儀式，傍晚點燈後，已有民眾現場圍觀，工作人員在舞台緊鑼密鼓預演表演活動。 蔡英文出席警政署年終署務會報 肯定警維護社會秩序貢獻 台南市議會臨時會閉幕 總預算未審完 #台南市議會 #第3 #借展 #燈會 #蔡英文 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蔡英文下令竹竹併 法案今付委！綠委排隊守議場 高嘉瑜清晨曬照 07:522021/12/24 政治 打造昆台融合發展升級版 昆山市台協第14、15屆會長昨交接 11:122021/12/24 兩岸 管中閔宣布不續任台大校長 首度與蔡英文同框 14:452021/12/24 生活 台南2投開票所出包 下周懲處 04:102021/12/24 地方新聞 不甩小英交辦興建台灣感念祠 施明德怒嗆蘇「看你橫行到幾時」 04:102021/12/24 焦點要聞 總統力邀台商回流 衝刺電動車、5G、綠能 04:102021/12/23 財經要聞 籌建台灣感念祠被擱置 施明德批蘇貞昌：看你橫行到幾時 13:132021/12/23 政治 出席警政會報 蔡英文提出新年三項期許 17:122021/12/23 政治 蔡英文力推竹竹併 游盈隆預言：全台相對剝奪感的怒火將從今燃燒 10:332021/12/24 政治 綠營強度關山 地制法修正今付委 04:102021/12/24 焦點要聞 蔡英文下令 地制法修正案12月24日付委 04:102021/12/23 焦點要聞 政治熱門新聞 台中第二選區補選選戰倒數 「內部民調」曝光 - 政治 台中補選民調曝光 陳敏鳳：民進黨有一張新「王牌」 - 政治 施正鋒拋論文門一疑點 直呼不可思議 - 政治 2022高雄市長選戰 他點名這猛將：和現任有一搏機會 - 政治 蘇貞昌怒嗆「國民黨要亂到什麼時候」 藥師嚇傻回4字 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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