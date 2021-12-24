台南市議會第3年舉辦借展燈會，今年借來年初新竹台灣燈會的牛年花燈展出10天，蔡英文總統24日出席點燈啟用儀式，傍晚點燈後，已有民眾現場圍觀，工作人員在舞台緊鑼密鼓預演表演活動。

蔡英文出席警政署年終署務會報 肯定警維護社會秩序貢獻
台南市議會臨時會閉幕 總預算未審完
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