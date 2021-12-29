跨年夜將正式開通「台灣燈會防疫平台」，當晚掃描QR code完成註冊，並選購99元24小時「五行暢遊碼」，就能在台灣燈會期間享有交通、活動、消費等優惠，前20萬名還加送抗疫除煞虎爺小提燈「大吉虎」。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄跨年為台灣燈會會前會一環，高市府今（29）日宣布，跨年夜將正式開通「台灣燈會防疫平台」，當晚掃描QR code完成註冊，並選購99元24小時「五行暢遊碼」，就能在台灣燈會期間享有交通、活動、消費等優惠，前20萬名還加送抗疫除煞虎爺小提燈「大吉虎」。

高市府表示，在交通部長王國材長期支持下，高市府發展電子交通虛擬卡MenGo卡企圖展合食宿遊購行，為滿足民眾於2022台灣燈會期間的防疫、交通、活動及消費等全方位需求，市府整合交通部補助，進一步開發全國首創「台灣燈會防疫平台」，為兼具防疫實聯、交通、活動、消費等服務的大平台。

高市觀光局指出，完成註冊取得個人燈會碼（QR code）後，只要完成註冊取得個人燈會碼（QR code）後，在平台上選購99元「五行暢遊碼」，就可以在24小時內無限次搭乘高雄捷運、輕軌、高雄市公車，並享2次渡輪及YouBike前30分鐘免費優惠，賞燈一碼在手，暢玩高雄。

跨年夜開始，在高雄跨年現場，或電視機、手機螢幕前的觀眾，當晚7時起，拿出手機掃瞄出現在電視、MOD、Hami Video、LINE TODAY、Yahoo TV等各式多媒體裝置平台或跨年現場看板的QR Code，至「台灣燈會防疫平台」完成線上註冊，就可取得您專屬「燈會碼」，即可選購「五行暢遊碼」再加送虎爺小提燈「大吉虎」。

觀光局提到，「五行暢遊碼」享有各項優惠， 2022台灣燈會期間可以享全高雄超過千家商店各項優惠，除了逛燈會，還能去旗津大啖海鮮與番茄切盤、或到美濃吃粄條、田寮吃土雞，又能輕鬆暢玩蓮池潭、西子灣、崗山之眼等知名景點，讓你高雄玩到瘋。

至於備受期待的2022台灣燈會小提燈「大吉虎」，由交通部觀光局委託設計，將傳統虎爺威猛外型轉變成外表圓滾、溫和且平易近人的可愛樣貌，虎掌寫著「大吉」和「大利」，祭祀虎爺的供品也做成可愛的小配件，在疫情尚未完全平歇的今日，給人精神上滿滿的療癒及安心感。

針對家中有小朋友的高雄市民，不用擔心要在跨年夜和大家瘋搶，高雄市長陳其邁將贈送就讀於高雄市國小及幼兒園的每位學童，一人一份「大吉虎」小提燈，讓每位學童開心平安過新年。而交通部觀光局於元宵節當天，也將在兩個燈區限量發送。