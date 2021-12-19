亞洲開發銀行（Asian Development Bank ADB）是中華民國台灣少數參與、也是重要創始會員的國際金融機構，中央銀行在ADB成立55周年的今天（12月19日），特別向ADB說聲「生日快樂」，和民眾分享ADB的故事，還透露了一些鮮為人知的內幕。

除了ADB的成立過程，央行臉書小編揭發三個內幕，均是不同會員暗池下「交手」的記錄，其中2個是ADB行徽和中國的政治動作，和台灣都有直接關係。

ADB總部位設在菲律賓馬尼拉，為亞洲最重要的開發融資機構，角色上是提供亞洲會員國經濟開發計畫的大額資金，創設目的在於促進亞洲經濟發展與合作，ADB的首任日本籍總裁渡邊武（Takeshi Watanabe）曾將ADB形容是「家庭醫生」，在亞洲各國需要幫助時提供協助，對於亞洲各國所面臨的問題，提供積極且務實的解決方案，同時提供金流和顧問。

ADB有31個創始會員國，我國是其中之一。如今，ADB會員國已增至68國，其中49國位在亞太地區。央行臉書小編指出，1980年代初，中國大陸擬加入ADB，要求排除我國會籍未果，復又要求ADB須更改我國會籍名稱；當時央行總裁俞國華除不斷與ADB進行多次磋商談判，甚至在動完手術的幾天後，隨即與過境台灣的ADB總裁藤岡真佐夫在桃園國際機場過境室密商，表達我方的立場。

最終，ADB在1986年正式接受中國大陸為ADB會員國，並擅自片面更改我國號，目前ADB官網上的會員資料台灣掛名「Taipei China」。前央行總裁彭淮南每次ADB年會必定親自出席，且每次都為此作出抗議，全力捍衛我國國格。

另一個小內幕則比較溫馨。位於馬尼拉ADB總部大樓門前的行徽，是出自越南回國的我國僑生曾國超之手。央行小編指出，1967年ADB舉辦了一場行徽設計比賽，由曾國超先生贏得第一名，當時身兼任ADB理事的央行總裁徐柏園，特別頒發獎金給他。曾國超說ADB行徽花了一個月的時間設計；行徽係由穀穗與齒輪形成一個圓圈，象徵著農業、工業與經濟發展，圓圈中間則有像迴力鏢形狀的白鴿，托著ADB的英文名稱。

此一行徽一直是ADB的官方標誌，並放置於ADB官方旗幟上；迨至2000年3月，ADB總裁方將目前大家常見到的ADB藍色方塊圖案，核定為ADB的主要識別標誌。迄今ADB官方旗幟仍採曾國超先生所設計。

央行小編指出，ADB的角色隨著亞洲基礎建設投資銀行（簡稱亞投行）於2015年成立，未來ADB扮演的角色可能有所調整，與亞投行亦可能存在競合關係，這點值得多加關注。