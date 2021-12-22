櫃買中心22日表示，截至110年12月21日，永續發展債券累計發行檔數達34檔，發行量已突破新台幣1000億元，達1053.3億元，發行檔數及發行金額皆創歷史新高，分別較去年（22檔、新台幣624億元）成長55％及69％。另今年新增15家新發行人參與永續發展債券市場，市場發行熱絡，目前流通在外共計84檔，發行餘額為新台幣2607.97億元。

綠色債券方面，截至12月21日，國內綠色債券流通在外共計65檔，發行餘額達1894.62億元；110年度截至12月21日計發行18檔，發行總金額397.95億元

包括法國巴黎銀行台北分行新台幣10億元、聯電21億元、元大銀行5億元、東方匯理銀行台北分行17億元、崑鼎10億元、新光銀行10億元、中租迪和（3檔）42億元、華南銀行10億元、德意志銀行（2檔）4億美元、台灣銀行10億元、國巨10億元、世界先進7億元、法國外貿銀行1.8億美元、及台電公司（2檔）84億元。

另王道銀行則於11月29日取得綠色債券資格認可，12月22日發行5億元並上櫃，所募資金將全數用於「再生能源及能源科技發展」之投資計畫放款。